Перечислены города с самыми дешевыми ночными развлечениями

Составлен список городов с самыми недорогими ночными развлечениями, сообщает Express со ссылкой на экспертов британского туроператора Ski Vertigo.

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В рейтинг попали 180 городов, в которых бюджетная ночная жизнь. Аналитики проанализировали среднюю стоимость трех бутылок пива, обеда в недорогом сетевом заведении и поездки на такси на расстояние в пять километров.