Cамолет приземлился в Турции из-за криков в багажном oтсеке

Авиалайнер турецкой авиакомпании, летевший из Стамбула в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), совершил вынужденную посадку в Анталье после криков о помощи из багажного отсека. Об этом пишет портал HavaSosyalMedya.

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По данным журналистов, лайнер Airbus A321 вылетел из стамбульского аэропорта Сабиха (Стамбул), а через несколько минут экипаж услышал странные звуки, похожие на крик. Человек просил о помощи. Звуки доносились из багажного отделения. Пилоты приняли решение как можно скорее посадить лайнер в ближайшей воздушной гавани.

За рейсом PC690 на портале Flightradar24 следят более пяти тысяч человек.

В Анталье самолет приземлился в 0:10 по местному времени (совпадает с московским).