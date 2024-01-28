Cамолет приземлился в Турции из-за криков в багажном oтсеке
Авиалайнер турецкой авиакомпании, летевший из Стамбула в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), совершил вынужденную посадку в Анталье после криков о помощи из багажного отсека. Об этом пишет портал HavaSosyalMedya.
По данным журналистов, лайнер Airbus A321 вылетел из стамбульского аэропорта Сабиха (Стамбул), а через несколько минут экипаж услышал странные звуки, похожие на крик. Человек просил о помощи. Звуки доносились из багажного отделения. Пилоты приняли решение как можно скорее посадить лайнер в ближайшей воздушной гавани.
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В Анталье самолет приземлился в 0:10 по местному времени (совпадает с московским).
"Проводится проверка. Если нет никаких технических проблем, будет произведена дозаправка самолета, и он продолжит полет в Эр-Рияд", - сообщил источник в авиакомпании. При этом он не назвал причину экстренной посадки, пишет РИА Новости.