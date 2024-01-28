На северо-западе Турции пассажирский поезд с туристами столкнулся с бетономешалкой

Пассажирский поезд въехал в находившуюся на железнодорожных путях бетономешалку недалеко от города Текирдаг на северо-западе страны, один человек пострадал. Об этом в субботу сообщило агентство Ihlas.

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По его информации, машина пыталась пересечь железнодорожные пути, когда в нее врезался поезд. Пострадавший водитель доставлен в больницу.

Поезд перевозил из Стамбула в Софию около 80 пассажиров, большинство из которых иностранные туристы.