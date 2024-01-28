Москвичка рассказала, почему больше не поедет в Абхазию

По словам москвички, одного раза ей было достаточно, и больше она туда ни ногой.

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По словам путешественницы, единственно, что действительно прекрасно в Абхазии это природа. Пейзажи завораживают. Но на этом все. И даже ради видов она не решиться повторить опыт.

Москвичка отметила, что как только пересекаешь границу, для местных становишься неким подобием кошелька на ножках. Таксисты, ожидающие и у КПП со стороны Абхазии задирают цены. Возникли трудности с заселением в отель, несмотря на то, что номера были заранее забронированы. Пришлось искать альтернативный вариант для размещения. Что оказалось не так просто. Изрядно вымотавшиеся москвички встретили местных полицейских. Те быстро нашли частный домик с хорошими хозяевами и удачным размещением. Разумеется услуга стоила денег.

На туристах пытаются заработать везде. Туристка привела в пример экскурсию на озеро Рица, где во время остановки им предложили сфотографироваться на лошади. Цена была приемлемой, и девушка согласилась. Как только она села в седло, фотографа дал команду, и лошадь сделала круг по стоянке. После этого цена сразу выросла в несколько раз.

Еще одной проблемой для приезжих оказались местные мужчины, которые буквально не давали прохода, что порой даже пугало. Москвичка рассказала, что вынуждена была купить и носить обручальное кольцо.

Кроме того, хозяева домика, где остановились туристки, предупредили, что в темное время суток на улицу лучше не выходить.