Поездки по Паттайе со львом привели туриста к депортации

Туриста из Шри-Ланки депортировали по решению тайских властей. Им крайне не понравились его поездки по Паттайе со львом на пассажирском сиденье кабриолета. Чего нельзя сказать об обычных интернет-пользователях, благодаря которым он и прославился.

Ролики с белоснежным «Бентли» без крыши собрали миллионы просмотров в соцсетях, после чего спутником льва всерьез заинтересовались органы правопорядка. Как удалось выяснить в ходе расследования, хищник принадлежал не иностранному водителю, а хозяйке дома, который он снимал.

Местные традиции и законы не запрещают держать питомцев из семейства львиных, однако необходимо иметь соответствующие документы на своих животных. У Савангджиту Косогнерн, которой уже предъявили обвинения, таковых не оказалось. Но она убеждает полицию, что купила хищника львенком у другой женщины. Горе-владелица рискует остаться без части доходов, полученных от сдачи дома туристам. Ей грозит штраф 100 тыс. батов и лишение свободы на срок до одного года.