Посольство США на Багамах предупредило о росте числа убийств туристов
С начала года местные бандитские формирования расправились над 18 людьми.
Как отмечает дипмиссия, «убийства происходили в любое время, в том числе среди бела дня на улицах». Американцев призвали быть особенно бдительными в ночное время и всегда «вести себя сдержанно».
Багамские острова — развивающееся государство, специализирующееся на международных и туристических услугах. Эта сфера даёт свыше 60% ВВП. Большинство путешественников прилетают или приплывают из США.