Посольство США на Багамах предупредило о росте числа убийств туристов

С начала года местные бандитские формирования расправились над 18 людьми.

Как отмечает дипмиссия, «убийства происходили в любое время, в том числе среди бела дня на улицах». Американцев призвали быть особенно бдительными в ночное время и всегда «вести себя сдержанно».