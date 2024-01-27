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Посольство США на Багамах предупредило о росте числа убийств туристов

С начала года местные бандитские формирования расправились над 18 людьми.

Посольство США на Багамах предупредило о росте числа убийств туристов
© Unsplash

Как отмечает дипмиссия, «убийства происходили в любое время, в том числе среди бела дня на улицах». Американцев призвали быть особенно бдительными в ночное время и всегда «вести себя сдержанно».

Багамские острова — развивающееся государство, специализирующееся на международных и туристических услугах. Эта сфера даёт свыше 60% ВВП. Большинство путешественников прилетают или приплывают из США.

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