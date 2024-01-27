В Мьянме с февраля заработают карты "Мир"

"Мы сейчас можем дать возможность [российским инвесторам] с 20 февраля этого года использовать удобные финансовые инструменты. Сейчас можно получить соответствующую карту, которая будет работать в нашей экономике. Можно будет воспользоваться картой "Мир". И очень легко, с момента, как эта программа заработает в нашей стране, будет проводить платежи. Для туристов это будет очень удобно, для инвесторов это также будет хорошей возможностью", - отметил министр.