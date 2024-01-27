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Рейс авиакомпании S7 Москва – Анталья задержали более чем на четыре часа по техническим причинам

&lt;p&gt;По предварительным данным, утром 27 января 2024 года в аэропорту г. Улан-Удэ самолет «Боинг 737-800», следовавший рейсом «Улан-Удэ - Москва», из-за технической неисправности прервал взлет в ходе вылета из аэропорта. Новости Следственного комитета РФ

Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе авиакомпании S7 Airlines. Агентство «Москва»

Авиакомпания S7 направила пассажиров рейса S7 3739 Москва - Анталья резервным бортом с 4-часовым отставанием от расписания, следует из комментария авиакомпании. ТАСС

Внутри салона был заметен конденсат, а также легкий запах гари. Москва24

Рейс авиакомпании S7 Москва – Анталья задержали более чем на четыре часа по техническим причинам
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