Рейс авиакомпании S7 Москва – Анталья задержали более чем на четыре часа по техническим причинам

<p>По предварительным данным, утром 27 января 2024 года в аэропорту г. Улан-Удэ самолет «Боинг 737-800», следовавший рейсом «Улан-Удэ - Москва», из-за технической неисправности прервал взлет в ходе вылета из аэропорта. Новости Следственного комитета РФ

Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе авиакомпании S7 Airlines. Агентство «Москва»

Авиакомпания S7 направила пассажиров рейса S7 3739 Москва - Анталья резервным бортом с 4-часовым отставанием от расписания, следует из комментария авиакомпании. ТАСС