Азербайджан хочет открыть туристическое представительство в России

В 2024 году планируется возобновить работу представительства (туристического офиса) Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики в Российской Федерации, что послужит дальнейшему укреплению двусторонних туристических связей <...>. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и будем делать все от нас зависящее, чтобы оно было светлым, — заявил дипломат.