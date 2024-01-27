Эксперты рассказали о преимуществах отдыха на Маврикий

В 2023 году туристы из России посетили Маврикий более 14 тысяч раз, турпоток вырос на 64,2%.

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Власти острова отметили, что доля российских путешественников на 30% превысила допандемийные показатели. Теперь на Маврикий проведут маркетинговую компанию для привлечения туристов из России.

«Хотим увеличить объемы российского турпотока по итогам 2024 года в два раза – до 30 тысяч визитов», - рассказал директор Управления по туризму Маврикия Арвинд Бундхун на презентации в Москве.

В компании «Русский экспресс» пояснили, что туристы из России на острове считаются отдыхающими с высоким чеком. Также у россиян хорошая репутация на Маврикий.

Российские путешественники отдают предпочтение премиальным отелям, выбирают множество экскурсий. В некоторых гостиницах острова стало доступно обслуживание на русском языке.

Также остров следует выбирать людям, которые предпочитает экскурсии. В этом, по данным экспертов, преимущество Маврикий над Мальдивами.