Чернышенко сообщил о росте турпотока из РФ в ОАЭ в январе в 5,5 раза

"В январе турпоток в ОАЭ вырос в 5,5 раза, войдя в топ-3 самых популярных туристических направлений для россиян. Это свидетельствует о добрососедских отношениях России и ОАЭ. Будем и дальше наращивать взаимные туристические обмены между нашими государствами", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.