В визовом центре Испании туристов больше не принимают без записи

Визовый центр Испании больше не принимает всех желающих без записи. Опцию, которая просуществовала всего 1,5 месяца, отменили. Сообщение о возможности свободно прийти в любой день с готовым пакетом документов пропала с главной страницы сайта.

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Теперь оперативно податься можно только за дополнительную плату. Всем остальным предлагают по старинке искать свободные слоты в системе онлайн-записи, оформлять анкеты и только после этого приходить в офис.

Как утверждают визовики, пока с местами проблем нет – попасть в ВЦ можно в ближайшие дни. Да и выдают шенгены испанцы оперативнее других стран – в последнее время туристы хвалятся, что получают паспорта с вклеенными визами через 3–4 дня.

Похоже, что оформление документов стало чересчур простым. Когда вводилась такая возможность, процесс получения был более долгим. Второй момент – вероятно, испанский ВЦ окончательно решил технические проблемы с онлайн-записью. Ранее она у многих сбоила и не давала завершить заполнение анкеты, что было обязательным условием для посещения офиса.