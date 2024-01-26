«Подборки бюджетных туров – зло»: у туристов создается иллюзия дешевого отдыха

В некоторых СМИ, в том числе профильных, в январе публикуются подборки наиболее экономичных туров в ОАЭ и в Египет, которые, по мнению турагентств, показывают ценовую ситуацию неверно и вводят туристов в заблуждение. У них создается иллюзия дешевизны отдыха за границей.

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Предпосылки для снижения цен на туры во второй половине января действительно есть и связаны с сезонными причинами. «Погода на курортах сейчас не самая лучшая, в Египте начинается сезон ветров. В ОАЭ температура моря не очень высокая, на любителя. Поэтому и цены по этим направлениям снижены», – говорит турагент из Москвы Наталья Котельникова.

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В то же время опытные турагенты не рекомендуют своим клиентам рассматривать совсем дешевые варианты: «Такие подборки – зло. За эти деньги в отелях жить нельзя: это “помойки”. Нормальные гостиницы в эту цену не укладываются». «Туристы хотят приличные отели и, если поедут, будут потом возмущаться».

Бюджетный отель может быть расположен далеко от моря или вовсе на шумной трассе. У него, скорее всего, небольшая территория или ее вообще нет. Что касается питания, то разочаровывает скудный ассортимент. Бывает, что в стоимость турпакетов еда вообще не входит.

«Туры в ОАЭ за 74–90 тыс. руб. на двоих с вылетом из Москвы включают проживание в недорогих гостиницах, которые чаще всего располагаются не на первой линии от моря, у них невысокие рейтинги», – говорит руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина.

В частности, Ras Al Khaimah Hotel 4* (недельный тур выставлен за 85 тыс. руб. на двоих) подойдет, скорее, для знакомства с городом и экскурсий, но не для пляжного отдыха. Nova Park Hotel 3*, предлагаемый за 88 тыс., также находится в центре города, недалеко от рынков, и устроит любителей шопинга. Nejoum Al Emarate Hotel 3* в Шардже (89 тыс. руб.) советует своим гостям добираться до пляжа на такси или пользоваться трансфером от отеля. Кроме того, гостиницы не предоставляют постояльцам питание или организуют только завтраки.

Тур в Хургаду на неделю с вылетом из Москвы в конце января за 64 тыс. руб. представляет собой турпакет с проживанием в 3* отеле по системе «Фортуна». Турист выбирает только уровень гостиницы и тип питания. Конкретный отель он узнает только по прилете. Такие варианты обычно стоят на 15–20% дешевле средней стоимости туров.

Пляжи отелей Dexon Roma Hotel и Elysees Dream Beach 4* в Хургаде (предлагаются за 64–65 тыс. руб.на двоих на all inclusive) расположены через дорогу от спальных корпусов. Гостям New Badawia Sharm Resort 3* в Шарм-эль-Шейхе (68 тыс. руб.) придется добираться до моря на такси – пляж находится в километре от гостиницы.

«Хорошие варианты уровня 4* в Шарм-эль-Шейхе на первой береговой линии начинаются от 105–110 тыс. руб. за двоих на неделю при питании "все включено", – говорит Наталья Котельникова. – Хургада чуть дешевле, ценник стартует от 85 тыс. руб.».