Россияне массово устремились на одно побережье Турции

Российские туристы в 2023 году массово устремились на одно побережье Турции — Эгейское. Такие данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Уточняется, что турпоток россиян на курорты Эгейского побережья вырос на 8,1 процента в сравнении с 2022 годом.

«С апреля по июль на курортах Муглы наблюдался существенный прирост количества туристов из России над цифрами 2022 года», — уточнили специалисты.

Самыми популярными для отдыха месяцами стали июнь, июль, август и сентябрь.

«Спрос на курорты Эгейского побережья (все основные и расположены в провинции Мугла), как и ранее, характеризуется ярко выраженной сезонностью. Сезон на Эгейском море короче, чем на расположенных восточнее и южнее курортах Антальи», — добавили в АТОР.

Кроме того, туроператоры прогнозируют рост спроса на этот регион Турции в 2024 году.