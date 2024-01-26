Гоа, Керала и Мумбаи: в чем различия пляжных курортов Индии

Принято считать, что лучшим сезоном для пляжного отдыха в Индии является зима. В это "холодное" время года температура воздуха на индийских курортах редко опускается ниже 30 градусов тепла. А вода в такой сезон как раз такая, которую обычно называют "парным молоком".

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Пляжные курорты Индии разнообразны. Среди них можно подобрать и те, что подойдут для бюджетного туриста и те, что выбирают обеспеченные гости страны. Также можно подобрать курорты под разные запросы и для разных типов отдыха. Например, где-то вы сможете надышаться чистым горным воздухом и насладиться спокойным "лежачим" отдыхом на белых песках побережья, а где-то – сможете отправиться после ужина в отеле на поиски приключений, изучая внутреннюю культуру, архитектуру и быт местного населения.

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Гоа

Самым популярным курортом индии принято считать именно Гоа. Однако не все знают, каким разным он бывает.

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Гоа делится на два района – Северный и Южный. Так вот северный Гоа – место, излюбленное молодыми туристами со всего мира. Здесь активные отдыхающие найдут все, что им нужно для бодрого и подвижного отдыха. Ну, и, конечно, пляжи с мягким песком, пальмами и громкими вечеринками. Отдых здесь бюджетнее, нежели в Южном районе.

Южный Гоа стал центром притяжения важных персон и состоятельных особ из самых разных стран. Здесь можно найти большое количество люксовых отелей и апартаментов, дорогих ресторанов и, что самое главное, жизнь здесь будто течет в другом измерении – спокойно и размеренно.

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Керала

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Один из южных штатов Индии. Здесь любители экзотики находят для себя природу, полную зелени и особенных растений и деревьев, наслаждаются кристально белым горячим и очень мелким пляжным песком, вкушают блюда на основе фруктов, бобовых или морепродуктов, поправляют здоровье в аюрведических центрах, которые присутствуют в каждом регионе, и просто получают удовольствие. Словом, Керала – это про спокойствие, единение с природой, про внутреннюю красоту и здоровье.

Мумбаи

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Мумбаи представляет собой самый густонаселенный город Индии. Этот город окружен Арависким морем сразу с трех сторон, – то есть пляжный отдых в этом регионе возможен. Однако найти подходящие для купания пляжи в Мумбаи будет не слишком просто. Из-за огромного потока туристов и большого населения, а также в связи с тем, что сильные течения нередко заглядывают в прибрежные воды, вода здесь не самая чистая, как и сами пляжи. Но найти их все же можно, например, многие предпочитают отдыхать на пляжах Гораи, Акса, Джуху – они являются самыми популярными среди туристов. Зато такой отдых можно совместить с посещением многих индийских архитектурных и природных достопримечательностей – здесь их множество.