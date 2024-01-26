Каким лето 2024 года станет для туристов из России: основные направления и цены

Основные направления зарубежных поездок

«Основными направлениями зарубежного отдыха для россиян стали ОАЭ, Турция, Таиланд, Египет, страны Азии. Спрос круглогодично высокий. Но бронировать летний отдых лучше уже в феврале-марте, потому что действительно качественных предложений на рынке немного, в сезон их точно не будет», – отметил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

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Эксперты отмечают, что для россиян остаются по-прежнему почти закрытым ряд европейских стран. Так, через внешнюю границу въезд российским туристам закрыли все страны Балтии, Польша, Финляндия, Чехия, Бельгия, Исландия, Норвегия и другие. Туристические потоки из России, как отмечают эксперты отрасли, сейчас переориентированы на страны Азии.

«В Азии российских туристов любят и ждут», – считает президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

В настоящее время поток путешественников из РФ начал вносить существенный вклад в экономику азиатских стран. Вместе с тем в них изменился и уровень цен.

«Наша семья начала путешествовать в страны Азии четыре года назад. Регулярно посещали Вьетнам, Индию, Тайвань. В последне время стараемся избегать популярных туристических мест, потому что цены сильно выросли, особенно на гостиницы. Инфляция вообще не характерна для этих стран, цены в них почти не растут. Но с приходом большого числа российских туристов ситуация изменилась», – рассказала «ФедералПресс» Анастасия из Москвы.

По основным туристическим направлениям цена путешествий для российских туристов вырастет в 2024 году на 10–15 %. Отдых в Турции как самый доступный Турция вновь становится основным направлением для туристов из России. Страна предлагает комфортабельный отельный отдых, который проходит на побережье. Эксперты предполагают, что в 2024 году число российских туристов увеличится на 20–30 %. Между тем отдых в этой стране также изменился.

«Турция во многом живет за счет туристов из России, во многом это фундамент нашей экономики. В 2023 году мы почти вернулись к допандемийным показателям. Только в Анталии в течение года отдохнули около 6 млн российских туристов. Гостиницы отлично заполняются, скидки отменяются. Однако цены для них выросли из-за нестабильности национальной валюты по отношению к доллару. Тем не менее мы ожидаем хороший сезон», – рассказал директор турецкой туристической компании «Алфе Миа Тур» Алик Чирах.

Российские туроператоры зачастую реализовывали на данном направлении горящие туры. Однако данная практика осталась в прошлом.

«Окончательно завершилась эпоха «игр» операторов между собой, эпоха горящих туров. Этого явления больше не будет. Планировать летний отдых нужно зимой, бронировать отели, иначе есть риск остаться дома на грядках», – предупредил президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

Между тем, как сообщают туроператоры, цены на гостиничные номера в Турции выросли на 15–20 %. Кроме прочего, эксперты отмечают, что российские туроператоры больше не распродают «горящие туры». Этот маркетинговый ход остался в прошлом. Число выезжающих за границу сейчас не так велико, и отпала необходимость в яростной конкуренции туристических фирм между собой. Россия в приоритете В целом число авиавылетов из России в зарубежные страны только за минувший год уменьшилось более чем в два раза. Сейчас россияне в основном путешествуют по родной стране.

«Россияне должны путешествовать по родной стране. Тенденция радостная. Раньше флажки ставили на карте мира, отмечая страны, в которых побывали, а сейчас изучаем свои регионы», – отметил Михаил Мальцев.

Эксперт отметил, что много туристов потерял Крым, но в этом году регион планирует максимально увеличить показатели.

«Сейчас в приоритете, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, Калининград, Казань, Карелия, Свердловская и Мурманская области, Башкирия. Кроме того, россияне традиционно охотно посещают все страны СНГ», – рассказал Михаил Мальцев.

Эксперты отмечают, что российские отели в основном не повышают цены на гостиничный фонд. Так, не меняли расценки многие премиальные сочинские гостиницы. В целом российские туристы сейчас отдыхают несколькими основными способами: это пляжный отдых, санатории, туристические походы, экскурсии и экстремальный туризм.

Ранее сообщалось, почему туроператоры перестали продавать горящие туры.