Визовый центр Испании возобновит работу в российском городе

Визовый центр Испании возобновит работу в Казани после полугодовой паузы. Соответствующие данные появились на сайте Moscow Russia BLS Spain Visa, на это обратил внимание Telegram -канал «Улететь».

Уточняется, что центр откроется в российском городе в ближайшее время.

«Запись на подачу также скоро будет доступна», — указано в сообщении.

Ранее российских туристов предупредили о сложностях при получении виз в Испанию. Так, страна Европы увеличила сроки рассмотрения заявок на въездные документы до полутора месяцев. Это связано с полной приостановкой действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.