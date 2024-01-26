Сколько стоят туры на Мальдивы в китайский Новый год

В январе и феврале на Мальдивах отели обычно переживают период повышенного спроса, особенно во время китайского Нового года, когда забронировать номер в популярных объектах размещения становится сложнее. Однако туроператоры активно помогают клиентам в поиске альтернативных вариантов размещения. По информации АТОР, Мальдивы продолжают быть одним из топовых направлений для зимнего отдыха, благодаря снижению цен после Нового года и в преддверии длинных праздничных выходных, пишет Центральная Служба Новостей.

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Туроператоры предложили различные варианты проживания на Мальдивах, включая туры на 7 ночей в феврале в отелях 4 и 5 звезд с прямым перелетом на двоих. Coral Travel предлагает тур в 4-звездочный отель с завтраком за 370 тысяч рублей и с опцией «все включено» за 410 тысяч рублей. Тур в 5-звездочный отель с завтраками обойдется в 442 тысячи рублей, а с опцией «все включено» — в 564 тысячи рублей. Space Travel рекомендует тур в 4-звездочный Rahaa Resort с питанием «все включено» за 422 тысячи рублей, в 5-звездочный Villa Park — за 510 тысяч рублей, и в Hideaway Beach Resort & Spa 5*Dlx — за 970 тысяч рублей. ICS Travel Group указывает, что средняя стоимость тура в 4-звездочный отель с завтраками составляет 418 тысяч рублей, а в 5-звездочный отель с опцией «все включено» — от 540 тысяч рублей.

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«Русский Экспресс» предлагает тур в 4-звездочный отель с завтраками за 365 700 рублей, и с опцией «все включено» за 418 700 рублей; в 5-звездочный отель с завтраками за 457 600 рублей, и с опцией «все включено» за 528 900 рублей. Ambotis Holidays предлагает проживание в 4-звездочном отеле с завтраками за 374 тысячи рублей и с питанием «все включено» за 394 тысячи рублей; в 5-звездочном отеле с завтраками за 354 тысячи рублей, и с питанием «все включено» за 426 тысяч рублей. Anex предлагает размещение в 4-звездочном отеле с завтраками за 350 тысяч рублей, и с опцией «все включено» за 385 тысяч рублей; в 5-звездочном отеле с завтраками за 384 тысячи рублей, и с питанием «все включено» за 496 тысяч рублей.