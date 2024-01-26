Туристы на тайском курорте опасаются купаться из-за светящегося планктона

Туристы в курортном городе Хуахин наблюдают в последние несколько дней море необычного цвета: зеленоватое в светлое время суток и переливающееся синевой ночью. Природное явление известно как цветение планктона или биолюминесцентные волны, сообщает издание Hua Hin Today.

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Чтобы не пропустить интересное природное событие, на центральном городском пляже рядом с отелем Hilton по вечерам собираются гости Таиланда и местные жители. Для удобства отдыхающих на песок выносят стулья из близлежащих гостиниц.

Причина необычного цвета – весьма прозаическая: сброс сточных вод, которые способствуют быстрому размножению планктона. Микроорганизмы поглощают кислород, в результате чего море приобретает необычный цвет. Интенсивность и видимость светящихся волн также зависит от температуры воды. Обычно такой эффект появляется с середины до конца января.