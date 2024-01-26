Выездной туризм в России в 2023 году восстановился на 53% от показателя 2019 года

Выездной туризм в России в 2023 году восстановился на 53% от показателя допандемийного 2019 года, по предварительным данным, в прошлом году путешествовали за рубеж 24 млн туристов из РФ.

"По итогам девяти месяцев 2023 года - только 19 млн [человек]. Если делать экспертную оценку <…>, то мы можем прогнозировать выход на 24 млн туристов. В процентном отношении это говорит о том, что рынок выездного туризма восстановился всего примерно на 53%", - сказал он в ходе выступления на стратегической сессии РСТ.

"На блочной и на чартерной перевозке, то есть фактически это основа организованного выездного турпотока, [перевезены] 5,5 млн [человек]. Всего лишь 5,5 млн, когда раньше это было порядка 10 млн. Мы по-прежнему нуждаемся в мерах государственной поддержки, особенно по открытию новых направлений", - рассказал эксперт.

При этом он отметил, что выездной туризм в России развивается, появляются новые направления. Согласно презентации, которую Сирченко представил на мероприятии, чаще всего в 2023 году россияне путешествовали в Абхазию (предварительно 5,6 млн человек), Турцию (5,4 млн), Казахстан (2,7 млн), ОАЭ (1,4 млн) и Египет (около 1 млн). По итогам девяти месяцев 2023 года турпоток в Абхазию вырос на 19% по сравнению с тем же периодом 2019 года, в ОАЭ - в два раза, а в Турцию - снизился на 22%.