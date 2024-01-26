Власти Японии решили ограничить доступ посетителей к горе Фудзи

В Японии введут ограничение на посещение горы Фудзи. Теперь за подъем к горе придется заплатить.

© Vse42.ru

В Японии введут ограничение для посещения горы Фудзи. С 1 июля 2024 за восхождение по одному из самых популярных маршрутов, тропе Ёсида, придется заплатить. Стоимость будет озвучена в феврале. Кроме того, вводится дневной лимит на количество визитеров, в день на гору смогут подняться не более 4 тысяч человек. Восхождение с 16:00 до 02:00 будет запрещено.