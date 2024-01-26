Марокко в 2023 году посетили рекордные 14,5 млн туристов

Рекордные 14,5 млн туристов посетили Марокко в 2023 году, что на 34% больше показателя 2022 года. Об этом сообщило министерство туризма, народных промыслов и социальной экономики королевства.

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"Туризм в Марокко достиг новой исторической отметки. Королевство в 2023 году приняло 14,5 млн туристов, что на 34% больше по сравнению с 2022 годом и на 12% больше по сравнению с 2019 годом", - отметили в ведомстве.

Марокканцы, живущие за границей, составили 51% от общего числа посетивших страну туристов, а иностранцы - 49%. В министерстве особо подчеркнули, что результат 2023 года на 1 млн туристов превзошел прогноз, заложенный в дорожной карте развития отрасли на 2023-2026 годы.

После успешного 2019 года туризм в королевстве пережил в 2020-2021 годы серьезный кризис, вызванный пандемией, однако с 2022 года отрасль вновь начала развиваться быстрыми темпами, указывают эксперты.