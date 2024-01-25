Пара требует компенсации за то, что горничная застала их голыми в отеле

Пара, остановившаяся в отеле в Гуандуне (Китай), требует компенсацию, в 10 раз превышающую стоимость номера, после того как уборщица вошла к ним, когда они были без одежды. Об этом сообщает Business Insider.

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Мужчина по имени Хуанг и его девушка остановились в отеле Ranz в городе Шэньчжэнь и договорились с администрацией о позднем выезде в шесть часов вечера. Однако горничная вошла в их номер сразу после пяти вечера, не постучав.

Мы оба лежали на кровати без одежды, а потом услышали звук за дверью. И вдруг дверь открылась, прежде чем мы успели среагировать.

Горничная, имя которой не называется, сказала журналистам, что решила, что гости уже выписались, поскольку был поздний вечер и свет в номере был выключен.

Информацию об инциденте подтвердили и сотрудники отеля. Тем не менее, Ranz оспаривает слова Хуанга о том, что дверь была открыта полностью, утверждая, что записи с камер наблюдения в холле показывают, что дверь была открыта лишь на небольшой угол, прежде чем уборщица закрыла ее.

Хуанг обвиняет отель в случившемся и требует компенсации в 10 раз превышающей стоимость его проживания, которая составила 188 юаней (чуть больше 2300 рублей). Отель сообщил, что может принести извинения, но не деньги.

Гражданский кодекс Китая гласит, что операторы гостиниц несут ответственность, если они не выполняют обязанности по обеспечению безопасности своих гостей, но не упоминает права гостей на частную жизнь.