Слетать «Аэрофлотом» в Турцию предлагается за 15 тысяч рублей, в ОАЭ – за 14 тысяч

В системах онлайн-бронирования замечены доступные по цене авиабилеты из Москвы на популярные туристические направления.

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Например, слетать прямым рейсом «Аэрофлота» в Даламан (Турция, Эгейское побережье) 11 февраля туда, 18 февраля обратно можно за 15 тыс. руб., за багаж нужно доплатить 7,7 тыс. руб. (здесь и далее указаны тарифы, актуальные по состоянию на 18:00 25 января. – Ред.).

За ту же цену доступны авиабилеты нацперевозчика из Москвы в Даламан и на другие февральские даты: с 4-го по 11-е, с 4-го по 18-е – в последнем случае на турецком курорте можно провести 2 недели.

Низкобюджетная «дочка» «Аэрофлота», авиакомпания «Победа», предлагает недорогие перелеты из Москвы в Абу-Даби (ОАЭ). Отправление туда – 28 января, обратно – 2 февраля, цена – 13,5 тыс. руб., доплата за перевозку чемодана – 3 тыс. руб.

За те же деньги можно слетать в столицу ОАЭ на более короткий срок, с 28 по 31 января.

Авиабилеты в Турцию и Эмираты на предстоящие праздники, 23 Февраля и 8 Марта, существенно дороже.

Оптимальный вариант отправиться на День защитника Отечества в Стамбул предлагает S7 Airlines – 34 тыс. руб. плюс 11 тыс. руб. за багаж.

«Аэрофлотом» дешевле – от 26 тыс. руб., но время рейсов не самое удобное – либо вечерний вылет туда, либо утренний – обратно, теряется день отдыха.