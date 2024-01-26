Россияне стали реже ездить в "карточные" туры за рубеж

Туристы стали реже ездить в «карточные» туры, чем год или два назад, сообщил вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян.

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По его словам, с одной стороны, все желающие воспользовались возможностью оформить карты иностранных банков, с другой – условия выдачи «пластика» постоянно меняются, и туроператоры стараются не брать на себя ответственности за такие поездки.