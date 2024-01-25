Челябинцы не бронируют туры на лето из-за высоких цен

Туристы в Челябинске не спешат бронировать туры на лето. Как URA.RU рассказали участники рынка, на акции раннего бронирования сказалось снижение курса рубля.

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«Люди приходят, интересуются турами, но до бронирования не доходит. Цены выше прошлогодних, что снижает покупательскую активность», — отметила URA.RU директор туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева.

Год назад была иная ситуация: в условиях неопределенности челябинцы не спешили покупать туры. Оживление началось весной, когда опасения перед ближайшим будущем улеглись. При этом путевки на ближайшие даты раскупаются активнее. Спросом пользуются направления Вьетнама и Таиланда. Лидерами раннего бронирования являются Турция и Египет.

«Спрос ниже, чем ожидали, но есть. Активности придал укрепившийся в последние дни рубль, что сделало поездку несколько дешевле. Но цены все равно низкими не назовешь: туры в Турцию выше прошлогодних примерно на 30%», — сообщила URA.RU директор по развитию группы компаний СТТ Мария Кучеренко.

При покупках действует динамическое ценообразование. Кучеренко привела пример: семья заинтересовалось отдыхом в Сочи. В начале января стоимость двухнедельного проживания с полным пансионом и лечением в пятизвездочном отеле санатория на двоих составляла 140 тысяч рублей. При возрастании спроса через день цена увеличилась на 40 тысяч, затем — еще на 40.