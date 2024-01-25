Известный блогер посетил Мальдивы и раскрыл отношение местных к россиянам

Известный блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) посетил Мальдивы и раскрыл отношение местных к россиянам. В ролике, опубликованном на его России оставляют много чаевых.

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Варламов поговорил с жителем острова Маафуши, который рассказал, что на Мальдивы приезжают туристы в основном из России, Испании и Польши.

«Русские — это такие сумасшедшие люди, они могут кричать что-то нехорошее, а испанцы — они дружелюбные», — высказал свое мнение мужчина. При этом Сунил подчеркнул, что туристы из России оставляют больше всего чаевых.

Ранее посетил Данию и раскрыл отношение в стране к россиянам. Его собеседник, аспирант датского университета Максим Курбасов заявил, что в стране нет дискриминации по отношению к гражданам России.