2024 год обещает стать переломным для туризма. После преодоления препятствий, вызванных пандемией и другими факторами, ожидается, что количество авиаперевозок достигнет 4,7 миллиарда, с общим доходом от продажи билетов около 964 миллиардов долларов. Велнес-туризм также может достигнуть 1 триллиона долларов, а деловые поездки превысят допандемический уровень, достигнув 1,52 триллиона долларов. Ожидается, что новые отели и курорты, а также инновационная кулинария будут способствовать росту менее известных туристических направлений, пишет Центральная Служба Новостей.

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Кито, столица Эквадора, расширила свою метрополитенную сеть, добавив более десяти станций, что улучшило транспортное обслуживание города. В процессе строительства метро были отреставрированы исторические улицы и площади, а также обнаружены артефакты, перемещенные в музеи. Город привлекает туристов своей архитектурой и инновационной кухней, а также новой визой для цифровых кочевников. В районе Ла Каролина расположены модные магазины и галереи. Однако, учитывая возросшую преступность, рекомендуется избегать центра города в вечернее время. В Эквадоре введено чрезвычайное положение из-за увеличения насилия. Перед поездкой следует ознакомиться с рекомендациями Госдепартамента США. Лучшее время для посещения Кито — сухой сезон с июня по сентябрь.

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2024 год также будет значимым для Бостона, где ожидается появление новых ресторанов и роскошных отелей, включая первый североамериканский отель Raffles. Активность сосредоточена в районе Бэк-Бэй и морском порту.

Доминиканская Республика отходит от мегареортов в пользу интимных курортов. Аспен обновляет свои лыжные трассы и предлагает новые рестораны и спа-центры. Пусан расширяет свои гастрономические и туристические предложения. Аргентина становится привлекательным направлением для путешественников с иностранной валютой. Буэнос-Айрес предлагает сниженные цены на отели и товары.

Нацпарк Амбосели в Кении привлекает туристов видами на Килиманджаро и большими слонами. Белфаст в Северной Ирландии переживает творческое возрождение. Лима, столица Перу, выделяется своей кулинарной сценой. Остров Кенгуру в Австралии восстанавливается после пожаров 2019–2020 годов.

Берген в Норвегии предлагает круглогодичные туристические возможности. Лас-Вегас сосредоточен на развлечениях и гастрономии. Галифакс в Новой Шотландии сочетает исторический шарм и современные инновации. Марокко привлекает туристов своими разнообразными направлениями. Гонконг оживает после политических репрессий и пандемии COVID-19. Монтесито в Калифорнии привлекает инвестициями миллиардеров. Палау улучшает свою туристическую инфраструктуру.