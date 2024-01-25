Турист, сломавший палец в Таиланде, возмутился неспешным сервисом страховщика

В редакцию TourDom.ru обратилась подписчица тг-канала «Крыша ТурДома» Светлана, которая сейчас отдыхает с семьей в Паттайе (Таиланд). У ее мужа случился перелом пальца, оперативно получить медицинскую помощь оказалось непросто.

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Мужчина травмировал ногу 19 января. Туристы сразу связались со страховой компанией (СК) Allianz, в которой была оформлена медстраховка. Там буквально в течение 40 минут решили вопрос с направлением в клинику, только почему-то не в Паттайе, а на Пхукете. Узнав, что ошиблись курортом, взяли паузу – попросили перезвонить позже. Светлана всю ночь просидела на телефоне, страховая не отвечала, несмотря на то что режим работы горячей линии круглосуточный. И только утром следующего дня был назначен прием в одном из госпиталей Паттайи – на 12:00. «Ждать пришлось 16 часов, всё это время супруг корчился от боли», – не скрывает возмущения женщина.

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В клинике сделали рентген, оказали помощь, выдали лекарства и назначили повторный визит на 24 января. Однако, когда туристы пришли в этот день на прием, им отказали в медуслугах. Предложили связываться со страховщиком, так как тот якобы еще не перевел деньги за лечение при предыдущем посещении госпиталя.

Светлана вновь потратила много часов на попытки дозвониться до страховой компании. По ее словам, долгое отсутствие ответа в Allianz объяснили «повышенной загрузкой» операторов телефонной линии. В итоге страховщик посоветовал туристам самим оплатить второй визит к доктору, а по возвращении с отдыха передать чеки за лечение и получить возмещение. Такой вариант смущает Светлану: «С учетом того как неторопливо страховая решала проблему, я уже сомневаюсь, что нам вернут деньги, если мы заплатим клинике». Услуги обойдутся в 15 тыс. тайских батов – около 40 тыс. руб.