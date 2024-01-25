В популярной курортной стране раскрыли истинное отношение к русским

Посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес заявил об отсутствии русофобии в популярной курортной стране. Истинное отношение жителей республики к русским он раскрыл на круглом столе по теме «Устойчивый туризм: Латинская Америка», передает ТАСС.

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По словам Веласкеса, путешественников из России в стране принимают с распростертыми объятиями и чувством братства. Он также пообещал обеспечить безопасность туристам, чтобы те не ощущали себя в «туристическом гетто».