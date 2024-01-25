В Паттайе турист срезал клок волос с тайского парикмахера

«Кто-нибудь знает этого человека? Он сделал очень плохо, и я хочу поговорить с ним в полицейском участке» – с таким объявлением обратился в русскоязычные соцсети тайский парикмахер. Молодой человек стал разыскивать русскоговорящего туриста после конфликта в Fin Fin Barber Shop на Джомтьене в Паттайе.

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Видеокамера в салоне зафиксировала все происходящее: клиенту не понравилась новая прическа. Ругаясь, он спрашивал мастера, куда делась его челка, и готов был сокрушить парикмахерский столик. Затем мужчина схватил машинку для стрижки и неожиданно выбрил оторопевшему барберу клок волос. После чего он покинул помещение, похоже, даже не рассчитавшись за работу, и уехал на мотобайке.

По словам потерпевшего, столь дикое поведение вызвало у него сначала шок, а потом возмущение и желание добиться справедливости. Таец оставил свой номер телефона в паблике на случай, если кто-то сможет сообщить ему информацию об обидчике. Сам же он написал заявление в полицию.

Тайские следователи неоднократно доказывали, что они умеют отслеживать нарушителей правопорядка по уличным камерам видеонаблюдения. Поэтому не исключено, что в криминальной хронике скоро появятся подробности этого дела.

В свою очередь, в соцсетях предложили самостоятельно найти хулигана и наказать его, а также заставить компенсировать моральный ущерб деньгами и депортировать без права въезда в Таиланд. Нашлись и те, кого уже обслуживал этот мастер, и «довольно-таки неплохо».