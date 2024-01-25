Власти иранской провинции разработают план развития туризма

По словам чиновника, начало реализации этого комплексного плана свидетельствует о стремлении улучшить туристический опыт как для внутренних, так и для международных путешественников.

Он направлен на повышение качества туристических услуг в провинции Мазандаран, а также на сохранение и демонстрацию культурных и исторических ценностей региона. Проект включает в себя модернизацию объектов размещения, создание интересных туристических центров, продвижение местного искусства и ремесел, а также предложение разнообразных туров для знакомства с уникальными достопримечательностями. Цель нового плана – привлечение двух миллионов иностранных путешественников в год.