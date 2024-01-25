Власти иранской провинции разработают план развития туризма

Власти иранской провинции Мазандаран разработают перспективный план развития туризма
Хоссейн Изади, глава отдела туризма северной провинции Ирана Мазандаран, сообщил, что комплексный план развития туризма находится на стадии разработки.
Мазандаран, часто называемый одной из природных и культурных жемчужин Ирана, привлекает миллионы отечественных путешественников своими разнообразными ландшафтами и богатым наследием.
По словам чиновника, начало реализации этого комплексного плана свидетельствует о стремлении улучшить туристический опыт как для внутренних, так и для международных путешественников.
Он направлен на повышение качества туристических услуг в провинции Мазандаран, а также на сохранение и демонстрацию культурных и исторических ценностей региона. Проект включает в себя модернизацию объектов размещения, создание интересных туристических центров, продвижение местного искусства и ремесел, а также предложение разнообразных туров для знакомства с уникальными достопримечательностями. Цель нового плана – привлечение двух миллионов иностранных путешественников в год.
Более 800 зарегистрированных исторических и культурных объектов, 338 километров береговой линии, водопады и пещеры – основные туристические достопримечательности провинции. Об этом пишет Tehran Times.
Фото: istockphoto.com