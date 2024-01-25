Конференция по климату в Бразилии в 2025 году привлечет туристов из РФ

Бразильское председательство в Группе двадцати (G20) в 2024 году, а также проведение в республике конференции ООН по изменениям климата (COP30) в 2025 году привлекут зарубежных туристов, в том числе российских. Об этом заявил министр-советник, временный поверенный в делах Бразилии в РФ Маурисио да Коста Карвальо Бернардес на круглом столе по теме "Устойчивый туризм: Латинская Америка".

© РИА Новости

"Мы считаем, что председательство Бразилии в Группе двадцати <...> и СОР30, которая будет проводиться в бразильском городе Белен, привлекут зарубежных туристов, включая российских, в нашу страну", - сказал он.

Итоговый саммит G20 в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. По предварительной информации организаторов, ожидается, что приглашение на эту встречу получат все 20 лидеров стран-участниц, в том числе Россия.