Конференция по климату в Бразилии в 2025 году привлечет туристов из РФ

Дипломат заявил, что конференция по климату в Бразилии 2025 году привлечет туристов из РФ
Бразильское председательство в Группе двадцати (G20) в 2024 году, а также проведение в республике конференции ООН по изменениям климата (COP30) в 2025 году привлекут зарубежных туристов, в том числе российских. Об этом заявил министр-советник, временный поверенный в делах Бразилии в РФ Маурисио да Коста Карвальо Бернардес на круглом столе по теме "Устойчивый туризм: Латинская Америка".
"Мы считаем, что председательство Бразилии в Группе двадцати <...> и СОР30, которая будет проводиться в бразильском городе Белен, привлекут зарубежных туристов, включая российских, в нашу страну", - сказал он.
Итоговый саммит G20 в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. По предварительной информации организаторов, ожидается, что приглашение на эту встречу получат все 20 лидеров стран-участниц, в том числе Россия.
11 декабря 2023 года Конференция сторон - руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата - утвердила кандидатуры Азербайджана и Бразилии на проведение COP29 и COP30. Следующие два саммита также обещают стать решающими для будущих климатических действий. На COP29 правительства должны определить новую цель по климатическому финансированию, на COP30 - подготовить новые национальные планы по борьбе с изменением климата, которые будут охватывать все секторы экономики.