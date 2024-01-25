В Египте началось строительство нового курорта
Новый современный курорт будет располагаться к северу от Хургады. Губернатор провинции, генерал-майор Амр Ханафи, а также другие представители правительства уже сообщили о заложении фундамента первого отеля.
Как отметили власти, «красноморский» курорт создается для улучшения экономической ситуации в Египте. Предполагается, что территория будет рассчитана на 1200 номеров, сообщает Турпром.
«Государство без колебаний поддерживает инвесторов в различных секторах в соответствии с директивами президента Республики Абдель Фаттаха Ас-Сиси, чтобы обеспечить соответствующий климат для привлечения инвестиций и запускать, а также открывать инвестиционные проекты для поддержки национальной экономики. На курорт страна также возлагает надежды по поводу возможности трудоустройства и открытия новых горизонтов для работы», — выступил с заявлением губернатор провинции Амр Ханафи.
Новый курорт около Хургады разместится на площади в 45 000 квадратных метров.