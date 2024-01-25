В Египте началось строительство нового курорта

«Государство без колебаний поддерживает инвесторов в различных секторах в соответствии с директивами президента Республики Абдель Фаттаха Ас-Сиси, чтобы обеспечить соответствующий климат для привлечения инвестиций и запускать, а также открывать инвестиционные проекты для поддержки национальной экономики. На курорт страна также возлагает надежды по поводу возможности трудоустройства и открытия новых горизонтов для работы», — выступил с заявлением губернатор провинции Амр Ханафи.