Консульства Китая на неделю приостановят оформление виз

Китай поставит на недельную паузу оформление национальных виз – с 10 по 17 февраля консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске и Владивостоке работать не будут. Причина традиционная – китайский Новый год, или Праздник весны. По всей видимости, нельзя будет воспользоваться услугами консульства КНР в Москве.

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Официального объявления о приостановке работы не было, однако в эти же даты год назад дипломаты отдыхали. Кроме того, уже объявлено об ограничении работы некоторых пунктов пропуска на российско-китайской границе. Так, с 10 по 13 февраля закроется КПП «Покровка – Жаохэ» в Хабаровском крае.

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Но есть и хорошая новость: российских туристов, которые летят на курортный остров Хайнань или в Гонконг прямыми рейсами «Аэрофлота», каникулы дипломатов не коснутся. Здесь действует безвизовый режим. На Хайнане без визы можно находиться до 30 дней (но только при условии прибытия в аэропорт Санья прямым международным рейсом), в Гонконге – до 14 дней (условия аналогичные). Также по-прежнему будут осуществляться безвизовые поездки в рамках межправительственного соглашения, по которому российские туристы едут в Китай в составе организованных групп – их формируют туроператоры из ранее утвержденного списка.

В целом, как ранее в разговоре с TourDom.ru отмечал председатель Совета ассоциации международного сотрудничества в туризме «Мир без границ» Александр Львов, спрос на китайские визы у россиян довольно велик – в первую очередь у жителей дальневосточных регионов.

«Едут и с туристическими, и с бизнес-целями. Можно вспомнить, что в 2019 году примерно треть всех туристов в Китай были визовыми», – пояснил эксперт.