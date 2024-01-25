Посол Колумбии призвал российских туристов активнее посещать страну

Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра призвал российских туристов пользоваться безвизовым режимом и посещать страну.
"Необходимо пользоваться безвизовым режимом въезда для россиян и очень важно комбинировать различные формы туризма. Поэтому я призываю россиян посещать нашу страну", - сказал посол на круглом столе по теме "Устойчивый туризм: Латинская Америка".
Дипломат отметил, что в 2022 году Колумбию посетили 7,5 тыс. российских туристов, а в 2023 году это число увеличилось на 3%.
"Мы приглашаем россиян насладиться красотами Колумбии, поддерживать устойчивое развитие туристического сектора нашей страны. Еще раз хочу отметить, что мы приглашаем вас посетить Колумбию - страну красоты", - заключил посол.