Посол Колумбии призвал российских туристов активнее посещать страну

"Необходимо пользоваться безвизовым режимом въезда для россиян и очень важно комбинировать различные формы туризма. Поэтому я призываю россиян посещать нашу страну", - сказал посол на круглом столе по теме "Устойчивый туризм: Латинская Америка".

Дипломат отметил, что в 2022 году Колумбию посетили 7,5 тыс. российских туристов, а в 2023 году это число увеличилось на 3%.