Рейсы за границу из аэропорта Сочи задерживаются

Временное закрытие воздушного пространства в Сочи минувшей ночью обернулось несколькими серьезными задержками в местном аэропорту. На 5 часов был перенесен вылет рейса А4-5087 в Дубай авиакомпании «Азимут». Суперджет с туристами отправили в ОАЭ рано утром, а не около полуночи, как планировалось изначально. Это отставание приведет к веерным задержкам на направлении – обратный вылет уже серьезно сдвинут.

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На 4 часа позже из-за плана «Ковер» взял курс на Пхукет борт AZUR air. В районе трех часов ожидали своего рейса пассажиры, летевшие в Баку, на пару – перенесли вылет в Стамбул, на полтора – в Шарм-эль-Шейх, на один час – в Анталью. Также была задержана отправка пяти внутренних рейсов. Самое большое отставание от графика у борта Red Wings, который улетел в Москву на 3,5 часа позже.

На ситуацию с приемом бортов закрытие воздушного пространства повлияло в меньшей степени. Три самолета, которые должны были приземлиться на Черноморском побережье около полуночи, были перенаправлены в Минводы. Это суперджет «России», летевший из Стамбула, и два борта «Азимута», выполнявших полеты из Пензы и Саранска. В конечный пункт назначения они прибыли с трехчасовым отставанием.