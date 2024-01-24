Тур к морю на 23 февраля обойдется от 50 тысяч рублей на двоих

Опрос тг-канала «Крыша ТурДома» о туристических планах на День защитника Отечества показал: 15% принявших в нем участие собираются в праздничные даты в короткие туры. 8% – по России, 7% – за границу.

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С учетом того, что 31% еще не определились с планами либо хотели бы лишь посмотреть результаты опроса, доля желающих отправиться в поездки больше – почти каждый четвертый.

Мы посмотрели в системах онлайн-бронирования, сколько стоят туры на 2 ночи на нерабочие дни с 23 по 25 февраля в Сочи, а также в Турцию – зарубежное направление с самым непродолжительным перелетом из Москвы. Короткие поездки на праздники в дополнение к основному отдыху в сезон, как правило, выбирают обеспеченные туристы, поэтому мы рассматривали отели категории 4*.

Туры в сочинские гостиницы 4* обойдутся от 56 тыс. руб. на двоих. Столько стоят, например, 2 ночи в «Архитектор Апарт-Отель», расположенный в 800 м от моря. Вылет «Аэрофлотом» туда – утром 23 февраля, обратно – вечером 25-го.

Минимальные цены коротких туров в отели 4* на турецком побережье вдвое выше. Например, 2 ночи в Prenses Sealine Beach Hotel (курорт Белек, 350 м до пляжа) стоят 99 тыс. руб. на двоих, питание не включено.

Отправиться на февральский праздник в Стамбул стоит от 133 тыс. руб. – номер на двоих в отеле Matiat в историческом центре города, перелет из Москвы «Аэрофлотом».

Возвращаясь к результатам опроса в тг-канале «Крыша ТурДома», отметим – более половины ответивших предпочтут провести 23 Февраля дома или отправиться на дачу. Те же, у кого есть планы на поездки, пока не спешат с бронированием. По информации от турагентов, им поступают запросы на туры, но реальных покупок немного.