В Таиланде ожидают около 1 млн туристов в китайский Новый год

Около миллиона иностранных туристов посетят Таиланд во время празднования китайского Нового года, праздничные фестивали по случаю которого будут проводиться в королевстве с 8 по 16 февраля. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

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По словам главы Туристического управления Таиланда Тхапани Киатпхайбун, число иностранных туристов, особенно из материкового Китая, Тайваня и Гонконга, как ожидается, увеличится на 29% по сравнению с 2023 годом. Согласно прогнозам, наплыв туристов в страну в течение праздничной недели должен принести доход в размере 28 млрд батов ($780 млн).

В этом году китайский Новый год празднуют 10 февраля, праздничные фестивали в честь праздника будут проходить по всему Таиланду. Ожидается, что около 2 млн таиландцев китайского происхождения будут отмечать наступление нового года и потратят порядка 6 млрд батов ($170 млн).