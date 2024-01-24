Южная Корея становится центром медицинского туризма у россиян

«У нас я вижу тренд поездок за медицинским туризмом в Южную Корею. Там более щадящие цены, чем в Европе. Германия и Израиль раньше были центрами медицинского туризма. Южная Корея активно занимает их место. в Европу тоже едут, но уже не так. Южная Корея - новый тренд», - сказал собеседник НСН.