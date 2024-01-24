Олимпиада и ЧЕ по футболу скажутся на авиаперевозках

«В 2024 году мы ждем открытия новых направлений. На днях, например, власти Иордании заявили о том, что активно ищут пути возвращения на российский рынок своего национального авиаперевозчика. Есть информация, что с весны мы получим рейсы в Иорданию. Возможно, у нас появятся дополнительные рейсы в Африку и Латинскую Америку. В принципе, 2024 год - год больших спортивных событий: и Олимпийские игры в Париже, и Чемпионат Европы по футболу в Германии. Мы уже наблюдает рост событийного туризма. Люди часто ездят на концерты мировых звезд в Дубай, например. И вот на спортсменов людям интересно посмотреть. Также я жду увеличения авиаперевозок в 2024. В принципе, он должен побить все допандемийные рекорды», - сказал собеседник НСН.