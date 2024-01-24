Раскрыт рост цен на авиабилеты в 2024 году

«Цены выросли из-за инфляции, роста стоимости топлива, а также затрат авиакомпаний на обслуживание бортов даже на внутренних рейсах, так как мы летаем на самолетах зарубежного производства. Инфляционные процессы автоматически приводят к повышению цен на семь-восемь процентов в среднем по году. Надо учитывать и то, что цены растут из-за динамического ценообразования, вместе со спросом на перелеты по России. Сейчас 80 процентов рейсов у российских перевозчиков внутренние и только 20 процентов — зарубежные. В 2019 году это соотношение составляло 60 на 40», — приводятся в пресс-релизе организации слова вице-президента Союза Дмитрия Горина.