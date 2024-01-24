В России вырос спрос на летний отдых в Абхазии

Уже в первый месяц года россияне стали активно бронировать отели в Абхазии на предстоящий летний отдых. По данным крупнейших российских туроператоров, спрос на туры в республику вырос в пять-шесть раз по сравнению с прошлым годом.

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При этом стоит отметить, что цены на отдых в Абхазии также выросли. Если в прошлом году отель 3* в сутки на одного человека стоил 2500 рублей, то в этом году он подорожал до 2950 рублей.