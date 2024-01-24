Россиян предупредили о новых правилах въезда в КНР: на кого распространяются

Попасть в один из регионов Китая можно без визы и даже без загранпаспорта. В списке граждане 59 стран, сообщает Государственное иммиграционное управление КНР.

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«Принято решение о безвизовом въезде в китайскую провинцию (остров) Хайнань граждан 59 стран. Послабления распространяются в том числе на граждан России», – пишет «МК в Хабаровске».

Россияне могут попасть на остров, где расположены курорты, по обычному паспорту. Срок пребывания без визы – 30 дней.

Попасть на Хайнань по новым правилам можно прямым рейсом из России. Если путь проходит через КНР, придется получать визу на границе. Например, добраться до Хайнаня можно из Харбина.