«Уральские авиалинии» полетят в Египет из шести городов

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о начале полетов в Шарм-эль-Шейх из Москвы и еще пяти российских городов. Они заявлены в дополнение к уже имеющимся рейсам египетского перевозчика AlMasria Universal Airlines из Москвы, которые загружает туроператор Fun & Sun. Решение поставить больше чартеров там объяснили так: «Во-первых, авиакомпания готова лететь, а во-вторых, в конце февраля – начале марта в Египте начнется высокий сезон».

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Между тем в других туроператорах пока не видят предпосылок для роста спроса на отдых в Египте. «Свою перевозку расширять в ближайшее время не планируем», – сообщили редакции в одной из крупных туркомпаний. Как ранее писал TourDom.ru, после начала военного конфликта на Ближнем Востоке турпоток на популярные курорты Красного моря сократился. Вторым фактором снижения спроса стала конкуренция со стороны чартерных программ в Таиланд, где зимой значительно теплее. В итоге туроператоры были вынуждены урезать рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, в частности из Москвы.

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Представители турагентств отметили, что спрос на вылеты в Египет из регионов есть: «Туристы полетят “Уральскими авиалиниями”, так как выбор ограничен». Например, из Волгограда прямых рейсов на курорты Красного моря не было еще с пандемии, поэтому туры в Шарм-эль-Шейх, по словам турагентств, уже пользуются спросом. Турпакеты появились в системе бронирования туроператора еще неделю назад, но изначально планировались длительностью 9 ночей.

«Затем программу скорректировали: теперь рейсы стоят с частотой раз в 12 дней. Не всех туристов устраивает столь длительный тур, у нас появились отказы».

Что касается Москвы, то выбор вариантов отдыха с прямым перелетом у туристов очень большой, поэтому перспективы заполнения новых рейсов в Египет будут зависеть от ценообразования.

Новая полетная программа на курорты Красного моря, скорее всего, появилась по инициативе «Уральских авиалиний», считают специалисты. После завершения страхового урегулирования по 19 аэробусам самолеты авиакомпании наконец снова могут летать за границу.

«Компания, вероятно, тестирует спрос, – предположил представитель одного из туроператоров. – Если не будет достаточной загрузки, программу скорректируют».