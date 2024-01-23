Пилот отказал инвалиду в посадке на рейс из-за коляски

Пилот канадской авиакомпании Porter Airlines отказал инвалиду в посадке на рейс из-за его коляски. Подробностями истории поделилось издание Global News.

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Житель Торонто Кен Харроуер должен был лететь домой из международного аэропорта Калгари, Канада, 21 января. Уточняется, что перед полетом он сообщил перевозчику о своей ситуации, однако пилот не пустил Харроуера на борт из-за аккумуляторов в его инвалидной коляске. Мужчина рассказал журналистам, что отключить их без обученного специалиста было невозможно.

«Мое кресло с электроприводом — это мои ноги, без него я не могу передвигаться», — пояснил канадец, добавив, что авиакомпания подвергла его дискриминации.

По данным источника, Харроуер и его попутчица Эрин Браденбург забронировали билеты на другой рейс в понедельник, 22 января, но были вынуждены найти отель на ночь в Калгари. «Это очень огорчило и унизило Кена и разочаровало всех нас», — пожаловалась Браденбург.

Ранее сотрудники канадской авиакомпании WestJet вынудили пассажирку-инвалида с параличом ног подниматься в самолет самостоятельно. Женщина пожаловалась, что ей не предложили специальный пандус, который стоял на взлетной полосе.