Петра – одно из самых популярных мест для посещения в Иордании. Этот древний город, высеченный прямо в скале, привлекает туристов со всего мира.

Однако перед тем, как отправиться в Петру, стоит учесть несколько важных моментов.

Во-первых, на тщательное исследование всей территории Петры нужно выделить не меньше 2 дней. Этот древний город огромен и включает в себя множество памятников архитектуры.

Также учитывайте погодные условия. Летом в Петре очень жарко, так что прихватите с собой головные уборы, воду и солнцезащитные средства.

И последнее – будьте готовы много ходить пешком. В Петре нет транспорта, так что вам предстоит пройти пешком несколько километров по пересеченной местности. Наденьте удобную обувь и не берите с собой слишком много вещей.