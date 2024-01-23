Российские туристы стали лидерами по поездкам на Шри-Ланку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ланкийское Управление по развитию туризма (SLTDA).

© Lenta.ru

Отмечается, что за первые 18 дней января популярную пляжную страну Азии посетили свыше 19 тысяч россиян, они составили 16 процентов от общего притока иностранных путешественников.

На втором месте расположилась Индия (15 процентов), на третьем — ФРГ (8 процентов). В общей сложности Шри-Ланку с начала года посетили более 121 тысячи отдыхающих.