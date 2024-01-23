Российская авиакомпания начала распродавать билеты за полцены

Авиакомпания S7 начала масштабную распродажу билетов, улететь в разные города России и мира можно в том числе за полцены. Об этом сообщается на официальном сайте российского перевозчика.

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Акция проходит с 23 по 26 января и распространяется на авиабилеты туда и обратно. Отправиться по выбранным направлениям можно в любую дату, начиная с 29 января.

Уточняется, что скидки на билеты доходят до 50 процентов. Так, из Москвы в Санкт-Петербург и обратно можно долететь за 3,2 тысячи рублей, во Владикавказ — за 5,7 тысячи, в Калининград — за 7,3 тысячи. Билет из Новосибирска в Иркутск обойдется в 7,6 тысячи рублей, а из Иркутска в Екатеринбург — в 10 тысяч.

Билеты со скидкой есть и на международные рейсы. Например, перелет из Москвы в Стамбул 29 января с возвращением 12 февраля стоит от 14,3 тысячи рублей.