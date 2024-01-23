ФСБ уточнила новый порядок пересечения границы России детьми до 14 лет

Пропуск через государственную границу РФ несовершеннолетних граждан России в возрасте до 14 лет будет осуществляться при наличии у них документов, подтверждающих гражданство Российской Федерации. Об изменениях в порядке пропуска через границу несовершеннолетних информирует Пограничная служба ФСБ России.

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В частности, как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, в пограничном ведомстве разъяснили, что нововведения связаны с изданием Указа Президента России от 22 ноября 2023 года №889 "Вопросы гражданства Российской Федерации", который предусматривает исчерпывающий перечень документов, удостоверяющих наличие у ребенка в возрасте до 14 лет гражданства России.

Среди этих документов: паспорт гражданина РФ, в том числе удостоверяющий личность гражданина России за пределами территории Российской Федерации, а также дипломатический и служебный паспорт. Кроме того, таким документом может быть свидетельство о приобретении гражданства РФ по рождению, выданное органом, ведающим делами о гражданстве Российской Федерации, а также свидетельство о рождении с отметкой, подтверждающей наличие гражданства РФ, проставленной должностным лицом, и с печатью уполномоченного органа, ведающего делами о гражданстве.

Вдобавок ребенок может пересечь границу с документом, выданным полномочным органом иностранного государства и переведенным на русский язык, с отметкой, подтверждающей наличие гражданства России, и печатью уполномоченного органа, отвечающего за вопросы гражданства.

При этом гражданство РФ у детей может подтверждаться также паспортом гражданина РФ, дипломатическим или служебным паспортом, если сведения об этом внесены в паспорт и заверены подписью должностного лица и печатью органа, ведающего делами о гражданстве РФ.